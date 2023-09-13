13 сентября 2023, 12:30
Востоковед Маслов: российские университеты ждет работа по переориентации на Азию
Российские университеты ожидает большое развитие после проведения работы по переориентации на Азию. Об этом сообщил доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов в беседе с News.ru.
По его словам, для этого в вузах России будут создаваться новые лаборатории, направления и специальности. Особенно это развитие коснется университетов дальневосточного федерального округа, Бурятии, Калмыкии и Тувы.
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Маслов отметил, что в вузах с новыми направлениями студентов будут учить работе с политическими элитами Азии.
Азия
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