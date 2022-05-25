Востоковед Маслов призвал увеличить количество специалистов по Китаю

России нужно больше специалистов по Китаю для укрепления связей с этой страной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов.

По его словам, Китай «опережает нас в понимании России». Для того, чтобы наладить отношения с этой страной, России нужны молодые специалисты по Китаю.

«Нам нужно значительно увеличить количество специалистов по работе с современным Китаем, без этого мы не обойдемся. Нужно приводить новое поколение специалистов. Надо более четко разбираться», — считает Маслов.