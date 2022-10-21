Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в сентябре 2023 года | 360°

Общество 21 октября 2022, 16:56 Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в сентябре 2023 года

Читать 360tv в

Названы даты проведения VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в 2023 году. Мероприятие состоится 5–8 сентября, сообщило издание «Золотой рог».

Реклама

Площадкой для форума, как обычно, станет Дальневосточный федеральный университет. Секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков пообещал на мероприятии высокий представительный уровень бизнеса. Также для участников мероприятия подготовят традиционную культурную программу, в том числе фестиваль «Владивостокские сезоны».