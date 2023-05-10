Общество 10 мая 2023, 00:49 Восстановленный мемориал советским воинам-освободителям открыли в Мариуполе «Ночные волки» восстановили Вечный огонь и памятник воинам-освободителям в Мариуполе РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Мариуполе в День Победы открыли восстановленный мемориал советским воинам-освободителям. На нем зажгли Вечный огонь. Об этом сообщили «Известия». Пламя доставили байкеры мотоклуба «Ночные волки».

Огонь доставили с Мамаева кургана в Волгограде в рамках акции «Дороги Победы».

Реклама

«Год назад в рамках гуманитарной миссии мы случайно заехали на это место. Увидели, в каком непотребном состоянии находится один из символов той самой Великой Победы», — вспомнил член мотоклуба.

Он пояснил, что на месте были разбиты доски с именами и фамилиями павших участников Великой Отечественной войны.

На церемонии открытия мемориала глава Мариуполя Олег Моргун выступил с речью. Он поздравил участников мероприятия с Днем Победы и рассказал о ценности этого праздника.

После этого вместе с членом мотоклуба «Ночные волки» они зажгли Вечный огонь.

Сотрудники МЧС совместно с альпинистами из ДНР и ЛНР в честь Дня Победы водрузили на Эльбрусе Знамя Победы и флаг ведомства. Стяги подняли на самую высокую вершину в Европе на высоту 5642 метра. В регионе в этот день также прошли памятные мероприятия в честь 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.