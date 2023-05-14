Общество 14 мая 2023, 16:36 Восстановление спроса аренды коммерческих помещений заметили в Москве и Петербурге «Коммерсант» сообщил о восстановлении спроса на аренду офисов в Москве и Петербурге РИА «Новости»

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Рынок аренды коммерческой недвижимости постепенно начал восстанавливаться в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Коммерсант».

В первых числах мая показатель Mall Index превысил значения за аналогичный период 2022 года на 2%. В Санкт-Петербурге он продемонстрировал рост 4%. Индекс показывает количество покупателей на тысячу квадратных метров торговых площадей.

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«В период с апреля прошлого года до марта 2023 года в Петербурге появились 108 новых торговых точек. Это чуть меньше, чем за аналогичный период с 2021 по 2022 год, когда открылись 126 точек. Но количество закрытых бизнесов уменьшилось со 115 до 93», — отметили авторы материала.

По словам главы департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, международные ретейлеры и локальные компании начали замещать места покинувших Россию брендов.

В Москве арендаторы сохранили свою активность, а в Санкт-Петербурге на данный момент незанятыми остались всего около 10% коммерческой недвижимости.