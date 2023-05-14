14 мая 2023, 16:36
Восстановление спроса аренды коммерческих помещений заметили в Москве и Петербурге
«Коммерсант» сообщил о восстановлении спроса на аренду офисов в Москве и Петербурге
Рынок аренды коммерческой недвижимости постепенно начал восстанавливаться в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Коммерсант».
В первых числах мая показатель Mall Index превысил значения за аналогичный период 2022 года на 2%. В Санкт-Петербурге он продемонстрировал рост 4%. Индекс показывает количество покупателей на тысячу квадратных метров торговых площадей.
Реклама
«В период с апреля прошлого года до марта 2023 года в Петербурге появились 108 новых торговых точек. Это чуть меньше, чем за аналогичный период с 2021 по 2022 год, когда открылись 126 точек. Но количество закрытых бизнесов уменьшилось со 115 до 93», — отметили авторы материала.
По словам главы департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, международные ретейлеры и локальные компании начали замещать места покинувших Россию брендов.
В Москве арендаторы сохранили свою активность, а в Санкт-Петербурге на данный момент незанятыми остались всего около 10% коммерческой недвижимости.
Санкт-Петербург
Недвижимость
Бизнес
Москва 2023
Реклама
Реклама