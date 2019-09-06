Восстановление одной из главных святынь Зауралья почти закончилось

По словам Муратова, реставрационные работы подходят к завершению, однако конкретные сроки называть пока рано. Меценат предположил, что когда все будет завершено, святыню покажет митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Уточняется, что в Кургане восстанавливается сама икона, а на подмосковном заводе «Софрино» — оригинальная риза.

По данным информагентства, в начале июля в Свято-Казанском мужском монастыре произошел пожар. Храм, где находилась чудотворная Божьей Матери, спасти не удалось. Она считается одной из главных святынь Зауралья.