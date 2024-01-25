Общество 25 января 2024, 10:35 Восстановление нефтяного терминала в порту Усть-Луга займет два месяца «Коммерсант»: на ремонт терминала «Новатэк» в порту Усть-Луга уйдет 2 месяца

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Восстановление нефтяного терминала на заводе по переработке конденсата «Новатэка» в порту Усть-Луга после пожара займет до двух месяцев. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Последствия не критичны, сырье (стабильный газовый конденсат — прим. ред.) продолжает экспортироваться, оценка сроков ремонта пока очень предварительная», — рассказал собеседник газеты.

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Рональд Смит из «БКС Мир инвестиций» отметил, что приостановка работы на комплексе в Усть-Луге может обходиться компании в два миллиона долларов в сутки. В «Новатэка» оценят сумму ущерба, пока официальной информации от компании не поступало.

Пожар на терминале в порту Усть-Луга произошел 21 января. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, взрывы и возгорание там произошли в результате террористической атаки. О причастности СБУ к происшествию на терминале компании «Новатэк» сообщало украинское издание «Страна.ua».