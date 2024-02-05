Общество 05 февраля 2024, 14:03 Восстановление еще трех корпусов Мариупольского госуниверситета началось в ДНР Хуснуллин: в Мариуполе началось восстановление еще трех корпусов университета РИА «Новости»

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В ДНР началось восстановление еще трех корпусов Мариупольского госуниверситета имени Куинджи. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи слова привели на сайте правительства.

Уже более четырех тысяч студентов обучаются в восстановленных к 1 сентября корпусах общей площадью 15 тысяч «квадратов». Однако дефицит учебных помещений сохраняется, добавил Хуснуллин. По его словам, необходимо создать комфортные условия для студентов двух факультетов.

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«Для этого начали работы в еще трех корпусах университета, где после реконструкции смогут заниматься будущие педагоги, филологи, журналисты, экономисты и юристы — всего около двух тысяч человек», — подчеркнул вице-премьер.

В третьем и четвертом корпусах оборудуют учебные аудитории, читальные залы, лаборатории, компьютерные классы и помещения деканов и кафедр. Также там разместят спортивный зал. В пятый корпус переедет факультет массовых коммуникаций и филологии. Восстановление вуза ведется на общей площади более четырех тысяч квадратных метров под контролем специалистов «Единого заказчика».

Накануне Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе восстановили почти все многоквартирные жилые дома. К работам привлекли около 40 тысяч человек.