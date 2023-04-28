Общество 28 апреля 2023, 13:17 Восстановление Артемовска сочли возможным Вице-премьер Хуснуллин заявил, что Артемовск поврежден, но его можно восстановить РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что посетил Артемовск. По его мнению, город можно восстановить. Строительные работы начнутся сразу же, как позволит оперативная обстановка.

Вице-премьер подчеркнул, что посетил новые регионы по поручению президента России Владимира Путина. Хуснуллин осмотрел объекты и провел совещания по региональным программам социально-экономического развития.

Реклама

Комментируя свою поездку в Артемовск, он обратил внимание, что город поврежден, но восстановить его можно.

«Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать», — отметил Хуснуллин.

В качестве примера он привел дом культуры, который находится рядом с администрацией Артемовска. Здание сильно повредили боевики ВСУ, но восстановить его можно.

Ранее украинские солдаты выгнали жителей многоэтажного дома и заминировали его при отступлении из Артемовска.