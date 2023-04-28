28 апреля 2023, 13:17
Восстановление Артемовска сочли возможным
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что Артемовск поврежден, но его можно восстановить
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что посетил Артемовск. По его мнению, город можно восстановить. Строительные работы начнутся сразу же, как позволит оперативная обстановка.
Вице-премьер подчеркнул, что посетил новые регионы по поручению президента России Владимира Путина. Хуснуллин осмотрел объекты и провел совещания по региональным программам социально-экономического развития.
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Комментируя свою поездку в Артемовск, он обратил внимание, что город поврежден, но восстановить его можно.
«Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать», — отметил Хуснуллин.
В качестве примера он привел дом культуры, который находится рядом с администрацией Артемовска. Здание сильно повредили боевики ВСУ, но восстановить его можно.
Ранее украинские солдаты выгнали жителей многоэтажного дома и заминировали его при отступлении из Артемовска.
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