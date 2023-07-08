Общество 08 июля 2023, 08:56 Восстановительные работы приостановили в Шебекино из-за обстрелов ВСУ Гладков: приостановили возвращение жителей Шебекино из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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После ночных обстрелов украинскими «Градами» восстановительные работы в Шебекино прервали на несколько дней. Также приостановили и возвращение жителей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для <…> строителей, которые занимаются восстановлением города», — уточнил глава региона.

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Он обратил внимание, что одновременно приостановили и возвращение жителей из пунктов временного размещения.

«Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — резюмировал Гладков.

Днем ранее власти Белгородской области насчитали больше 50 ударов за сутки со стороны украинских боевиков. Повреждения получили жилые дома в поселке Разумное, селах Таврово и Ястребово, четыре автомобиля и линия электропередач.