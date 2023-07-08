08 июля 2023, 08:56
Восстановительные работы приостановили в Шебекино из-за обстрелов ВСУ
Гладков: приостановили возвращение жителей Шебекино из-за обстрелов ВСУ
После ночных обстрелов украинскими «Градами» восстановительные работы в Шебекино прервали на несколько дней. Также приостановили и возвращение жителей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для <…> строителей, которые занимаются восстановлением города», — уточнил глава региона.
Реклама
Он обратил внимание, что одновременно приостановили и возвращение жителей из пунктов временного размещения.
«Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — резюмировал Гладков.
Днем ранее власти Белгородской области насчитали больше 50 ударов за сутки со стороны украинских боевиков. Повреждения получили жилые дома в поселке Разумное, селах Таврово и Ястребово, четыре автомобиля и линия электропередач.
Ракеты
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама