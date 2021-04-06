Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков обсудил с Общественной службой новостей материал американских СМИ о том, что Россия наращивает в Арктике беспрецедентную военную мощь.

Сивков объяснил наращивание военного присутствия в регионе несколькими факторами.

«Северное стратегическое воздушно-космическое направление — это важнейшее направление обороны нашей страны. Именно оттуда в случае полномасштабной войны пойдет удар. <…> Более того наращиванием это назвать нельзя, мы просто восстанавливаем то, что было при Советском союзе», — обратил внимание специалист.

По его словам, если укрепить войска, то Россия сможет обеспечить кратчайший путь из юго-восточной Азии в Европу. Отмечается, что это будет короче и безопасней, чем через Суэцкий канал.

«При этом требования американцев о том, чтобы этот путь стал международным — полный бред. <…> У США нет береговой структуры, нет обеспечения, ледоколов. <…> Но если им так хочется, российскую поддержку — платите. Платите за навигационную поддержку, за ледоколы, за проведение исследований, за поддержание фарватеров в исправном состоянии», — добавил эксперт.