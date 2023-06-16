Эксклюзив 16 июня 2023, 23:29 «Воспользовались ситуацией». Фермер и бывший полицейский объяснили, зачем плескались в чане с молоком под Ростовом «360»: фермер и бывший полицейский объяснили, зачем купались в чане с молоком под Ростовом

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Двое мужчин залезли в огромный чан с молоком на ферме в хуторе Костылевка и искупались. Видео с развлечениями мужчин оказалось в сети. Как выяснилось, плескались в такой молочной ванне фермер Дмитрий Ганженко и бывший сотрудник полиции Максим Маслаков. В беседе с «360» они рассказали, что ролик снимали для личного пользования, а в резервуаре было разведено просроченное сухое молоко.

«Видео было снято для личного пользования, без какого-либо злого умысла», — сказал Ганженко.

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По словам второго мужчины, «купания» проходили два месяца назад. Он объяснил, что фермер Ганженко арендовал цех и они приехали проверить площадку, в частности работоспособность оборудования.

«Залили в бак воды, около полутора тон, и кинули туда три мешка сухого молока», — добавил он.

Мужчины собирались проверить, размешает ли устройство смесь. Само молоко было просроченным, непригодным для употребления.

«Воспользовались ситуацией, чтобы просто так не выливать. Решили искупаться», — признался фермер.

На следующий день молоко слили в выгребную яму. Кто выложил ролик в сеть, они не знают.

«Свою вину признаем, сделали опрометчивые шаги», — заключили мужчины.