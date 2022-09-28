Отцов троих детей или ребенка-инвалида захотели освободить от призыва | 360°

Общество 28 сентября 2022, 00:17 Поделиться Telegram

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Viber Отцов троих детей или ребенка-инвалида захотели освободить от призыва Омбудсмен Львова-Белова: воспитывающих троих детей мужчин могут освободить от призыва Pxhere.com

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От россиян поступают просьбы расширить бронь от мобилизации и включить туда отцов, воспитывающих троих детей или ребенка с инвалидностью. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Она отметила, что и к ней в аппарат и к региональным омбудсменам поступает много звонков и писем о мобилизации.

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«Мы получаем много обращений с просьбой расширить бронь, включив в нее мужчин, несущих повышенную отцовскую нагрузку — тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Эти просьбы по-человечески понятны. Вопросы прорабатываются нашим аппаратом», — написала Львова-Белова.

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Она назвала неполноту учетных данных одной из причин того, что повестки могут получить те, кто имеет полное право на отсрочку.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь в армию отправятся уже служившие россияне, а также те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Во вторник, 27 сентября. на «Госуслугах» заработала форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации.

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