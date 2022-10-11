«Пришел с кровоподтеками». Воспитательницы издевались над детьми-аутистами в частном детском саду в Сочи | 360°

Общество 11 октября 2022, 01:40 Поделиться Telegram

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Viber «Пришел с кровоподтеками». Воспитательницы издевались над детьми-аутистами в частном детском саду в Сочи Воспитательницы издевались над детьми-аутистами в частном детском саду в Сочи РИА «Новости»

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Воспитательницы издевались над детьми с аутизмом в одном из сочинских частных детских садов. Избиения воспитанников попали на камеры видеонаблюдения. Родители уже обратились за помощью к правоохранителям.

Мать одного из детей забила тревогу, когда ее девятилетняя дочь стала закрываться руками при попытке до нее дотронуться. Родители потребовали предоставить им записи с камер видеонаблюдения и увидели на видео подтверждения рукоприкладства.

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Кадры издевательств появились в соцсетях: на них видно, что две женщины оскорбляют воспитанника и кричат на него. В какой-то момент воспитательница подходит и бьет ребенка.

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«Эти воспитатели работали как наемные сотрудники в „Теремке“, после чего открыли свой частный сад „Империя детства“, в котором продолжали бить детей. Я лично мама [одного из детей] на видео и незадолго до того, как я узнала о существовании видео, мой ребенок пришел с характерными ссадинами и кровоподтеками», — привело слова женщины издание StarHit.

Родители детей написали заявление в полицию. Правоохранители завели уголовное дело и задержали одну воспитательницу. Вторая сотрудница детского сада переоформила бизнес на другого человека и скрылась.

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