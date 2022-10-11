«Пришел с кровоподтеками». Воспитательницы издевались над детьми-аутистами в частном детском саду в Сочи | 360°

Все новости

Эксклюзив

11 октября 2022, 02:29

Серьезный ущерб моральному духу. Восстановление промышленности на Украине потребует много ресурсов

Подмосковье

11 октября 2022, 02:28

Число нарушений с водоснабжением снизилось в Подмосковье на 57%

Реклама

Знаменитости

11 октября 2022, 02:01

Германия захотела отменить концерт основателя Pink Floyd из-за его позиции по Украине

Образование

11 октября 2022, 01:59

Изучение истории России для студентов вузов усилят

Общество

11 октября 2022, 01:40

«Пришел с кровоподтеками». Воспитательницы издевались над детьми-аутистами в частном детском саду в Сочи

Мир

11 октября 2022, 01:24

Украине предрекли сокращение помощи США после победы республиканцев. Но сильных послаблений ждать не стоит

Спецоперация

11 октября 2022, 01:01

ООН призвала оставить открытой дверь для дипломатии по ситуации на Украине

Мир

11 октября 2022, 00:59

США пообещали предоставить Украине современные средства ПВО

Эксклюзив

11 октября 2022, 00:55

«Била руками и ногами по голове». Жительница Екатеринбурга напала на школьника, который обидел ее сына

Общество

11 октября 2022, 01:40

«Пришел с кровоподтеками». Воспитательницы издевались над детьми-аутистами в частном детском саду в Сочи

Воспитательницы издевались над детьми-аутистами в частном детском саду в Сочи

Читать 360tv в

Воспитательницы издевались над детьми с аутизмом в одном из сочинских частных детских садов. Избиения воспитанников попали на камеры видеонаблюдения. Родители уже обратились за помощью к правоохранителям.

Мать одного из детей забила тревогу, когда ее девятилетняя дочь стала закрываться руками при попытке до нее дотронуться. Родители потребовали предоставить им записи с камер видеонаблюдения и увидели на видео подтверждения рукоприкладства.

Реклама

Кадры издевательств появились в соцсетях: на них видно, что две женщины оскорбляют воспитанника и кричат на него. В какой-то момент воспитательница подходит и бьет ребенка.

Реклама

«Эти воспитатели работали как наемные сотрудники в „Теремке“, после чего открыли свой частный сад „Империя детства“, в котором продолжали бить детей. Я лично мама [одного из детей] на видео и незадолго до того, как я узнала о существовании видео, мой ребенок пришел с характерными ссадинами и кровоподтеками», — привело слова женщины издание StarHit.

Родители детей написали заявление в полицию. Правоохранители завели уголовное дело и задержали одну воспитательницу. Вторая сотрудница детского сада переоформила бизнес на другого человека и скрылась.

Дети

Сочи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама