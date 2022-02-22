Воспитательницы детсада в Пыть-Яхе пожаловались на принуждение к чистке снега с крыши

Воспитательницы детского сада «Белочка» в Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) пожаловались на то, что директор дошколльного учреждения под угрозой увольнения заставила их чистить крыши от снега. При этом страховку сотрудницам не выдали.

По словам воспитательниц, работы не удается избежать даже беременным, при этом она остается неоплаченной. Видео, на котором женщины убирают снег, появилось в Instagram. Мэрия Пыть-Яха сообщила порталу «ЮграPro», что этому ролику «уже много лет», а запись с камер видеонаблюдения свидетельствует о том, что территорию данного детсада убирает дворник, то есть никаких нарушений не было.

Согласно статье 60.2 Трудового кодекса РФ «Совмещение профессий (должностей)», работнику можно поручить выполнение дополнительных обязанностей с его письменного согласия и за отдельную плату. Работодатель устанавливает срок, содержание и объем работ, опять же, с письменного согласия сотрудника. При этом он вправе отказаться от дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение.