Воспитательницу из самарского дома малютки отстранили от работы. Ее грубость с детьми попала на видео
Кадры, на которых запечатлено поведение воспитательницы, появились в Сети. На них видно, как на детской площадке женщина дернула на себя коляску, с которой играл ребенок. Тот не удержался, упал и заплакал. Сотрудница дома малютки ничего не сделала, чтобы как-то ему помочь или успокоить.
«Она отстранена. Сразу же», — рассказали «360» в отделе кадров учреждения. Ребенок, со слов собеседницы, не пострадал. За более подробной информацией в «Солнышке» посоветовали обращаться к руководству.
Размещенным в интернете роликом заинтересовалась областная прокуратура. Глава регионального надзорного ведомства Сергей Берижицкий поручил начать проверку о ненадлежащем исполнении обязанностей воспитательницей. По ее результатам будет принято решение об ответственности виновных лиц.
Случаи, когда дети так или иначе страдают от действия воспитателей, к сожалению, встречаются нередко. На Урале сотрудницу детского сада засняли спящей в детской кроватке. Родители уверены, что женщина была пьяна.