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    03 июня 2022, 14:09

    Воспитательницу детского сада уволили с работы после того, как ребенка ударили ложкой

    Оксана Лавнюженко

    В Барнауле в Алтайском крае воспитательница детского сада ударила металлической ложкой по лбу ребенка, после чего он попал в больницу. Об этом написало издание «ЧС Инфо».

    После жалоб ребенка на головную боль мама отвезла его в медучреждение. Медики зафиксировали у мальчика ушиб мягких тканей лобной части головы и спазм глазодвигательных мышц, сообщило ИА Nation News.

    Комитет по образованию Барнаула уволил воспитательницу из детского сада, а также принес извинения родителям пострадавшего.