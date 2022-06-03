Воспитательницу детского сада уволили с работы после того, как ребенка ударили ложкой

В Барнауле в Алтайском крае воспитательница детского сада ударила металлической ложкой по лбу ребенка, после чего он попал в больницу. Об этом написало издание «ЧС Инфо».

После жалоб ребенка на головную боль мама отвезла его в медучреждение. Медики зафиксировали у мальчика ушиб мягких тканей лобной части головы и спазм глазодвигательных мышц, сообщило ИА Nation News.

Комитет по образованию Барнаула уволил воспитательницу из детского сада, а также принес извинения родителям пострадавшего.