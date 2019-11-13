Воспитательница в омском садике заставила детей доставать игрушки из унитаза
Воспитательница одного из детских садов Омска заставила двух детей доставать игрушки из общего унитаза и мыть их. Об этом сообщило издание gorod55.ru.
На действия педагога пожаловался отец одного из наказанных детей. По его словам, ребенок ничего не делал, просто был в компании шалунов. За это его заставили лезть руками в унитаз, причем без перчаток.
Также отец сообщил, что эта воспитательница повышает голос не только на детей, но и на родителей, есть и другие жалобы. Например, ребенок ударился затылком, а она предпочла не сообщать родителям.
В департаменте образования отреагировали на жалобу проверкой. Если подтвердится поступившая от отца наказанного ребенка информация, педагога могут уволить.