Воспитательница в омском садике заставила детей доставать игрушки из унитаза

На действия педагога пожаловался отец одного из наказанных детей. По его словам, ребенок ничего не делал, просто был в компании шалунов. За это его заставили лезть руками в унитаз, причем без перчаток.

Также отец сообщил, что эта воспитательница повышает голос не только на детей, но и на родителей, есть и другие жалобы. Например, ребенок ударился затылком, а она предпочла не сообщать родителям.

В департаменте образования отреагировали на жалобу проверкой. Если подтвердится поступившая от отца наказанного ребенка информация, педагога могут уволить.