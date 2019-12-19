Воспитательница разрисовала детсадовцев зеленкой, чтобы скрыть синяк у одного из них

Воспитательница в одном из детских садов Москвы поставила воспитаннику синяк. Чтобы скрыть кровоподтек, она предложила всей группе поиграть в раскраски и разрисовала детей зеленкой. План не сработал.

О случившемся рассказал директор школы № 1241 Антон Алексеев. По его словам, вечером, 17 декабря родители одного из воспитанников вышли на связь и сообщили, что обнаружили на плече ребенка кровоподтек. Администрация школы тут же обратились к воспитательнице и попросили объяснить ситуацию.

«Мальчик не слушался, она хотела успокоить его и посадить на стул», — рассказал Алексеев «360».

Когда педагог увидела на теле мальчика синяк, она решила его скрыть оригинальным способом. Она предложила детям поиграть и раскрасить друг друга. С этими словами она выдала дошколятам зеленку.

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, была создана специальная комиссия. В ее состав вошли представители администрации школы, профсоюзной организации, педагог-психолог, уполномоченный по охране труда и здоровью.

«В настоящее время воспитатель временно не работает. Я лично контролирую ситуацию и нахожусь на связи с родителями малыша. С ребенком все в порядке, он продолжает посещать дошкольную группу», — добавил директор школы.

Пятнадцатилетняя Женя из подмосковной Балашихи тем временем рассказала в соцестях, что ее постоянно избивает мать. Это происходит с ранних лет. Женя подала на родительницу в суд. Мать могут лишить родительских прав.