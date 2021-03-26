Воспитательница избила ребенка за отказ ложиться спать во время тихого часа. Видео

Воспитательница детского сада на Ставрополье избила ребенка, потому что он отказался ложится спать во время тихого часа. Позже женщина призналась, что дала мальчику пощечину. По словам врачей, у ребенка есть подозрение на сотрясение мозга.

О случившемся рассказали родственники пострадавшего мальчика.

«В Георгиевском округе, в детсаду № 40, воспитательница избила ребенка, потому что он не хотел спать. У ребенка подозрение на сотрясение мозга», — написала подруга семьи по просьбе бабушки пострадавшего ребенка в своем Instagram.

На кадрах видно, что у ребенка на лице серьезная гематома, причем следы удара прослеживаются на обеих щеках.

Подруга семьи уточнила, что мама мальчика обратилась с заявлением в правоохранительные органы. При этом руководство детского сада пыталось убедить ее замять ситуацию. Автор поста добавила, что маму мальчика уговаривали не поднимать шум, заверяя, что провели работу по «воспитанию» сотрудницы. По данным Telegram-канала Life Shot, женщину уже уволили из садика.

В СК по Ставропольскому краю начали проверку после публикации видео.

«Следственный отдел по городу Георгиевск СУ СК РФ по Ставропольскому краю начал проверку вышеуказанных сведений, [даст] уголовно-правовую оценку действиям работников детского сада, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении», — уточнили в ведомстве.