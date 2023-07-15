Общество 15 июля 2023, 18:27 Воспитательница детсада в Судаке протащила девочку за волосы Протащившую за волосы девочку воспитательницу из Судака привлекли к ответственности Скриншот с видео / «ВКонтакте»

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Воспитательница одного из детских садов в Судаке протащила девочку за волосы, рассказала изданию «Подъем» мать ребенка. Она добавила, что ее дочь стала более тревожной, а сотруднице позволили уволиться по собственному желанию.

В дошкольном учреждении занимались дети с особенностями развития, рассказала женщина. По ее словам, заведующая детским садом сначала не поверила в произошедшее, однако изменила мнение и извинилась после того, как посмотрела видеозапись. Чего не сделала уволившаяся воспитательница. Странно отреагировали и в отделе образования — там сказали, что не усмотрели на видео «ничего такого».

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«Мы узнали, что, оказывается, воспитателя не увольняли, а она уводилась по собственному желанию, <…> чтобы после, очевидно, она могла вернуться на работу», — рассказала собеседница издания.

На ситуацию отреагировали в полиции. В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что в отношении воспитательницы составили административный протокол по статье о побоях.

«За нанесение побоев в отношении воспитателя составлен административный протокол. Материалы, собранные полицейскими, направлены для рассмотрения в суд», — отметили в ведомстве.

Ранее воспитанницу детского сада в Лобне ударила сотрудница учреждения. Ее уволили после вмешательства в ситуацию прокуратуры.