Воспитателя детсада, где малыши избили девочку, уволили в Ярославле

«Проверка детского сада № 236 завершена. Результаты проверки будут направлены в компетентные органы. В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут», — заявила Иванова.

Ярославский детсад проверят после избиения девочки другими воспитанниками Подробнее

Видео из детского сада появилось в одной из групп города в социальной сети «ВКонтакте». На кадры попала прогулка малышей по территории учреждения. Возле одного из деревянных домиков прямо на земле лежит маленькая девочка, в то время как другие дети ее избивают. Они били ее руками, ногами и даже прыгали прямо на малышку. Воспитательница, которая находилась с группой во время прогулки, вмешалась лишь через три минуты.

Следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в Ярославле заинтересовались этим происшествием и начали проверку. В результате возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На время проверки воспитателя отстранили от работы.