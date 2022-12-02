Общество 02 декабря 2022, 15:33 Воспитатели детского сада в Челябинске попросили родителей не наряжать детей в костюмы американских супергероев

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Воспитатели одного из детских садов в Челябинске настоятельно порекомендовали родителям не наряжать своих детей в костюмы американских супергероев и отдать предпочтение классическим русским героям. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Так, например, вместо костюмов Бэтмена, Человека-паука и Хагги-вагги мальчикам посоветовали нарядиться в зайчиков и медвежонка. Девочкам на новогодний утренник можно выбрать костюм снежинки. Отмечается, что руководство регионального садика решило в этом году посвятить праздник русским народным сказкам.

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Однако, по данным издания, строгих запретов на выбор новогодних костюмов в саду нет.

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