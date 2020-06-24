Воспитать осознанное отношение к природе. Авторы объяснили цель экологических поправок в Конституцию

Внедрять осознанное отношение к природе нужно с самого детства. Для этого нужно восстановить нормы экологического просвещения в школах. Именно такую поправку в Конституцию внесло Всероссийское общество охраны природы. Об этом «360» рассказал первый заместитель председателя центрального совета организации Элмурод Расулмухамедов.

Он отметил, что после того, как уроки экологического воспитания школьников отменили, то в итоге выросло целое поколение, которое не понимает, как они воздействуют на природу. В итоге у них нет практически никакой ответственности.

«Мы готовимся к тому, что после принятия поправок, можно запустить уже механизм по восстановлению всей этой системы. И в данном случае нас поддерживают и Народный Фронт и крупные другие экологические организации», — рассказал он.

Расулмухамедов пояснил, что по мере развития цивилизации вопросы об экологии будут выходить на первый план. Внесение в Конституцию этих норм позволит выстроить долгосрочную стратегию не просто в рамках закона, а в развитии самого общества.

«Если у нас будет такая статья в Конституции, то потом мы разработаем порядки, правила, методики. И все это будет существовать очень долго», — отметил он.

Эксперт напомнил, что в конституционных правах граждан должна появиться норма о благоприятной окружающей среде, но при этом должна быть еще и ответственность за осознанное обращение с природой.

Эту ответственность можно возлагать только в том случае, если человек понимает, что он делает, чтобы это было осознанно. И это мы хотим заложить в детском саду, в школе Элмурод Расулмухамедов первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы

Он напомнил, что в Советском Союзе детей не просто учили правильному поведению и обращению с окружающей средой, а полностью вовлекали. Работали станции юных натуралистов, школы юных лесников, собирались макулатура и металлолом.

«Если школьник вырастет и будет осознанно покупать, понимая, что пойдет в отходы, осознанно обращаться с отходами, то мы не будет сталкиваться с такими кризисами, с которым мы сталкиваемся последние пять лет. Нужно возвращать осознанное отношение к природе», — отметил он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России фактически начнется в ближайший четверг, 25 июня, и продлится семь дней — до 1 июля. Последний день станет официально выходным с сохранением заработной платы. В первые шесть дней можно проголосовать досрочно, придя на избирательные участки и в специально организованные территориальными комиссиями места.