Воспитанницу детсада в Красноярском крае оставили без праздника из-за дефектов речи

Девочку из Красноярска попросили не приходить на праздник в детский сад из-за особенностей развития. Мать ребенка призналась, что была шокирована такой просьбой.

«Сегодня, когда я пришла забирать Машку, воспитатель так заискивающе меня попросила: „У нас завтра мероприятие, вы не могли бы дома остаться?“» — поделилась Татьяна со своими подписчиками в соцсетях, ее цитирует ТВК.

Воспитательница пояснила, что Маша якобы будет мешать другим детям, «носиться». Затем, по словам Татьяны, женщина перестала сдерживать себя и накричала на мать при ребенке.

«Еще много она кричала мне в спину, но я попрощалась, и мы с Машкой пошли», — добавила она.

Татьяна рассказала, что у ее дочери выявлено общее недоразвитие речи, но никакой инвалидности нет. Чтобы исправить проблему, они вместе проходят очень сложный путь, посещают нейропсихолога и других специалистов. Врачи дают благоприятные прогнозы.

Мать Маши добавила, что ее дочь имеет законное право ходить в общеразвивающий детский сад. В случае таких запретов возникает вопрос с социализацией.

Ранее похожий случай притеснения особенного ребенка произошел в красноярской школе. По словам мамы мальчика, который вынужден передвигаться в инвалидном кресле, учительница решила сделать общий снимок класса сначала с ее сыном, а потом без него.

«Только в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя „сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно без него“», — рассказала мама школьника.