Воспитанников школ-интернатов Тазовского района ЯНАО доставят к родителям в тундру в начале каникул

Администрация Тазовского района ЯНАО рассказала, что все воспитанники школ-интернатов с начала лета будут доставлены в тундуру к родителям, которые ведут традиционный образ жизни. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Детей отвезут на вертолетах на рыболовецкие пески, в Находкинскую и Тазовскую тундры. Планируется отправить домой более 160 школьников.

Старшеклассники смогут поехать в тундру к родителям после того, как сдадут экзамены и отпразднуют выпускные балы.