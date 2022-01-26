Воспитанники сбежали из детсада за конфетами в Иркутской области

Несколько шестилетних детей сбежали от воспитателя за конфетами. Все произошло в детском саду № 25 в Иркутской области. Беглецов нашли и вернули обратно.

Как сообщил Telegram-канал «Подъем», один из шестилетних детсадовцев подговорил троих своих друзей сбегать в соседний магазин за сладостями — у него были карманные деньги. Компания решилась на «приключение», пока воспитательница помогала другим детям раздеться после прогулки. Детей нашли только через 40 минут в торговом центре.

Заведующая детским садом Любовь Грузных заявила изданию, что после произошедшего организовали служебную проверку.

В этом месяце шестилетний мальчик из Дмитрова тоже решил, что ему скучно в детском саду, и отправился домой. Его побег с развевающимися по ветру варежками на резинке попал на камеру видеонаблюдения. Ребенок не пострадал, но в детском саду также организовали проверку.