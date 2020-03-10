    10 марта 2020, 17:19

    Воспитанникам спортшколы в Кургане пришлось переодеваться в автобусе — фото

    Дарья Морозова

    Воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 3 до сих пор переодеваются в автобусе вместо раздевалок, хотя учебное заведение было торжественно открыто еще неделю назад. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на родителей школьников.

    «Дети жалуются, что вместо раздевалок им приходится переодеваться в холодном автобусе», — сообщили они.

    Воспитанникам спортшколы в Кургане пришлось переодеваться в автобусе — фото | Изображение 1
    Источник: сайт Ura.ru

    В пресс-службе администрации города подтвердили информацию. Власти уточнили, что в автобусах работают обогреватели и машины специально подгоняли к зданию школы. В ближайшее время откроются раздевалки и необходимость такой меры отпадет.