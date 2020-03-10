«Дети жалуются, что вместо раздевалок им приходится переодеваться в холодном автобусе», — сообщили они.

Источник: сайт Ura.ru

В пресс-службе администрации города подтвердили информацию. Власти уточнили, что в автобусах работают обогреватели и машины специально подгоняли к зданию школы. В ближайшее время откроются раздевалки и необходимость такой меры отпадет.