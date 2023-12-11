Общество 11 декабря 2023, 19:09 Воспитанникам хабаровского детсада случайно выдали грамоты с гербом Украины Сотрудников детсада в Хабаровске проверят из-за грамот с гербом Украины Unsplash

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Инструктор по физкультуре случайно напечатал и вручил воспитанникам детского сада в Хабаровске грамоты с гербом Украины. С сотрудниками учебного заведения проведут беседы в связи с этой ситуацией, сообщили РИА «Новости» в управлении образования города.

Представитель управления отметил, что грамоты распечатали и выдали после соревнований по ошибке — сотрудник детского сада нашел этот шаблон в интернете.

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«Безусловно, такие ситуации недопустимы», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведут разъяснительные беседы. Кроме того, для них планируются экзамены на знание российской символики.

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