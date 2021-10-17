Россиянин ушел в декрет ради воспитания дочери

Декретными отпусками мужчин в странах Запада никого не удивить. Но для России такие случаи очень редки. Житель Ямала Алексей Плесовских ушел в декретный отпуск ради воспитания дочери. Его историю рассказал сайт «Красный Север».

Алексей Плесовских работает половину ставки инженером холодильной установки. Супруга трудится в администрации города. Новорожденная дочь — второй ребенок. Кроме того, семья платит кредит за квартиру.

«Поскольку жена получает больше, то пришлось в декрет уходить мне», — пояснил собеседник журналистов. Он отметил, что для него это второй декретный отпуск. Вместо супруги он занимался выхаживанием первого ребенка.

По словам Алексея, второй декретный отпуск дался ему проще, потому что он уже накопил опыт с грудными детьми. Иногда ему самому приходится объяснять супруге, как правильно пеленать и кормить младенца.

Мужчина отметил, что вопрос о том, кому уходить в декрет даже не поднимался. Он пояснил, что у него с женой полное взаимопонимание. Поэтому он остался дома с детьми.

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, что трехлетний отпуск по уходу за ребенком можно использовать полностью или по частям, разделив их между между отцом, матерью, дедушками и бабушками или опекунами. Объяснение министерства привела «Российская газета».

Все время пока сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком за ним сохраняется его должность. Это время также засчитывается в трудовой стаж. Находящемся в отпуске отцам разрешается выходить на службу на неполный рабочий день. Также они могут работать на дому, получать пособия или неполную оплату отработанного времени.

Отцы имеют право в любое время уйти в оплачиваемый отпуск даже если с ребенком сидит его супруга. Беременные женщины, у которых приближается время родов, могут уйти в отпуск раньше на срок от 140 до 194 дней.

Все время пока сотрудник находится в декретном отпуске работодатель отчисляет за него взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, на индивидуальном счете баллы сотрудника, пока он сидит с ребенком прибавляются. За год прибавляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Для оформления декретного отпуска достаточно подать заявление работодателю и приложить свидетельство о рождении ребенка.