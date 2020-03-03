«Воспиталка не выросла»: Депутату грозит проверка после его слов о воспитании

Руководитель движения «Русь», депутат заксобрания свердловской области Андрей Гориславцев заявил родителям, недовольным его «уроками мужества» в школе, что у них «не выросла воспиталка». Теперь свердловская общественница Ольга Вековшинина готовит запрос в региональное министерство образования с просьбой проверить и движение, и самого Гориславцева.

Общественница в разговоре с РИА «Новости» пояснила, что готовит запрос в министерство образования с просьбой проверить, в каких школах депутат проводит «уроки мужества» и на каком основании от это делает.

«Факт занятий со школьниками непрофессионалов, поскольку они затрагивают исторические события. Это должен делать учитель истории. А демонстрировать оружие детям — это с моральной точки зрения неправильно. С учетом программы школьной насыщенной, детям на каком основании дополнительно уроки давались? Скорей всего, это какая-то самодеятельность», — приводит агентство слова своей собеседницы.

Ранее Гориславцев опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что в одной из школ поселка Горный Щит под Екатеринбургом прошел «урок мужества». Он был посвящен войне с Турцией. Депутат опубликовал фото, на котором видно, как он показывает детям макеты оружия. После того, как публикацию депутата на своей странице продублировала Вековшинина, под постом разгорелась дискуссия. Родителям, которые высказали свое недовольство по поводу увиденного на снимке, депутат ответил, что у них «воспиталка не выросла».

В региональном парламенте Андрей Гориславцев является членом комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Также он президент Федерации бокса Екатеринбурга и лидер областного общественного движения духовно-патриотического воспитания «Русь». С 2011 года Гориславцев возглавляет ООО «Уральский завод металлоконструкций».