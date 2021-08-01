Президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский всегда показывал студентам на своем примере, что нужно делать больше добрых дел. Об этом «360» рассказал телеведущий, журналист, публицист, международный обозреватель, член Союза журналистов Леонид Млечин.

«Засурский — человек, который воспитал всю российскую журналистику. Предполагаю, что по всей нашей стране и по всему бывшему СССР огромное число людей испытывают невероятную горечь. <...> Он был такой спортивный. Когда я поступил на факультет, он нормы ГТО сдавал, будучи профессором, доктором наук, деканом факультета. Совершенно невероятный человек», — вспомнил Млечин.

Он добавил, что дело было не в том, что Засурский вручал дипломы, заботился о том, чтобы студенты получили хоть какие-то знания. Главное — то, что он своим примером показывал, что человек может быть добрым, доброжелательным и оставаться порядочным в любой ситуации.

«Я думаю, это главнейшие уроки. Те семена, которые он в душах многих своих студентов посеял, они, конечно, не могли не взойти. Он очень талантливый человек, разносторонний, рано защитил докторскую диссертацию, он филолог, известный литературовед, американист, у него много книг. Он много преуспел на этом поприще и мог бы удовлетвориться. Ему безумно нравилось работать со студентами», — подчеркнул публицист.

Собеседник «360» уточнил, что Засурский никогда не уставал, из его уст никто не слышал даже слов об усталости.

«Он в отпуск уходил без всякого удовольствия. Ему это безумно нравилось. Он иногда перед первокурсниками изображал из себя сурового руководителя, который будет тверд и жесток. Ничего это абсолютно не было. Он был действительно очень добрым человеком», — сказал Млечин.

Ясен Засурский создавал в старом здании на Моховой невероятно душевную атмосферу. Поэтому телеведущий считает, что все, кто прошел через факультет, до конца жизни будут хранить в своих сердцах любовь и верность Засурскому.

«Что касается меня, то я был счастлив, когда немного позже он вручил мне премию в конкурсе „Лучшее знание русского языка на телевидении“. Мне было приятно, что именно он вручает, а ему — что один из его студентов оказался на что-то годным. Просто большая ужасная человеческая потеря», — заключил публицист.

О смерти Ясена Засурского стало известно в воскресенье. Журналисту был 91 год.