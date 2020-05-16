Восьмую масштабную дезинфекцию провели в Москве

«В Москве проведена восьмая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Такие тотальные дезинфекции всех дорог, тротуаров, парковок, общественных пространств проходят в городе каждую неделю с конца марта. Главная задача — предотвращение распространения коронавирусной инфекции», — рассказал он.

По его словам, что каждый раз под обработку попадает огромная площадь в 300 миллионов квадратных метров, на нее тратят около четырех часов. «За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — отметил заместитель мэра.

Он добавил, что особое внимание уделяется дезинфекции больниц и госпиталей, мест перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок, различных переходов и других общественных мет.

В работах были задействованы примерно 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, некоторые места обрабатывались вручную, где не могла пройти техника.