Восьмой сезон «Сватов» отменен

Популярный телесериал «Сваты» закончился на седьмом сезоне, съемок восьмого сезона ситкома не будет. Об этом написала Газета.ru.

Режиссер проекта Андрей Яковлев еще год назад сообщал, что седьмой сезон станет последним для проекта. Также идею отмены продолжения поддержала актриса Анна Кошмал, исполнившая роль Жени Ковалевой.

Сериал пользовался большой популярностью у российских зрителей, несмотря на то, что его первый сезон сняли еще в 2008 году.

Ранее стало известно о смерти украинской актрисы Русланы Писанки, сыгравшей роль директора детского лагеря в Крыму в «Сватах».

Народный артист России Анатолий Васильев заявлял, что создатели сериала допустили серьезную ошибку, сменив режиссера Юрия Морозова, который занимался работой над первым сезоном ситкома.

Глава Дагестана Сергей Меликов призывал не показывать сериал «Сваты» на российском телевидении, так как она является проектом студии «Квартала-95», которую основал президент Украины Владимир Зеленский.