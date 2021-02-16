Восьмой район официально появился в Екатеринбурге

Депутаты Свердловской области официально утвердили восьмой район в Екатеринбурге. Изменения были внесены в соответствующие законы в рамках заседания 16 февраля, написал сайт URA.ru.

«Первым законопроектом предлагается дополнить перечень территориальных единиц Свердловской области районом Екатеринбурга „Академический“. Второй законопроект определяет его границы», — уточнил председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов. Отмечается, что возведением Академического района занимается российский девелопер. Речь идет о группе компаний «Кортрос». Застройку в рамках проекта комплексного освоения территорий с 2006 года производит «РСГ-Академическое». Планируется создание новой самостоятельной административной городской единицы. Осенью прошлого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому району Екатеринбурга присваивается название «Академический».