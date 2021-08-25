Восьмимесячного львенка забрали у жителя Урюпинска после жалоб соседей

У жителя города Урюпинска отобрали восьмимесячного львенка после того, как соседи стали писать жалобы и опасаться за свою жизнь. Подробностями истории поделился телеканал РЕН ТВ.

Соседи мужчины действительно однажды немало перепугались. В окне обычного городского дома они увидели морду льва. Жители знали, что рядом с ними содержится дикое животное. Но поначалу львенок был совсем маленьким, и опасений такое соседство не вызывало.

Однако со временем детеныш превратился в хищника угрожающих размеров. Очевидцы засняли льва на видео и распространили кадры в интернете. Они стали писать, что жалеют животное, но и за свои жизни тоже опасаются.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Левы — так хищника назвал его хозяин. Некоторые соседи уверены, что страшнее морды льва в окне выглядели люди, которые специально дразнили животное. Хозяин поделился, что пока льва временно у него забрали. Он даже показал тот самый подоконник, на который хищник забирался и смотрел, как его специально дразнят прохожие.

«В том помещении, в котором он находился, подоконник — самое высокое место. И он поэтому, когда смог до него долезать, он начал на него залезать уже. Они увидели его в окно, начали дразнить, но он не кидался, ни одной фотографии даже я не видел, чтобы выставляли, где он даже минимальную агрессию проявляет», — говорит хозяин льва.

Мужчина пояснил, что на первом этаже жилого дома лев пробыл совсем недолго, всего около месяца. Просто нужно было подождать, пока будет достроен специальный вольер на загородном участке. В будущем житель Урюпинска хотел бы завести Леве подружку или вообще создать собственный мини-зоопарк. Тем не менее, после жалоб жителей местная полиция все-таки начала проверку.

С подобной историей столкнулась и певица Виктория Дайнеко, которая приметила, как сосед выгуливает на улице дикую пуму. Артистка начала борьбу за безопасность людей, и это привело ее к решению попробовать себя в политике и предотвратить такие угрозы в России.