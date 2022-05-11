Восьмилетний мальчик отдал честь отправляющимся на Украину российским военнослужащим

Мальчик из Белгородского села, которое расположено на границе с Украиной, провожает российских военных каждый раз, когда те проезжают мимо его дома. Военная техника следует в зону спецоперации РФ на Украине.

Ребенок бежит за техникой по проселочной дороге и салютует военным. По данным РЕН ТВ, мальчику восемь лет. Видеозапись, на которое ребенок провожает российских военных в зону спецоперации телеканал опубликовал в своем Telegram-канале.

Школьники со всей России пишут письма поддержки российским военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации РФ на Украине. Как отметили в Министерстве обороны страны, детские послания радуют бойцов, которые находятся в самой горячей точке.

В письмах школьников — стихи, трогательные рисунки, а также слова благодарности. Листочки дети складывают треугольником, как это делали в годы Великой Отечественной войны. Письма солдатам доставляют прямо на позиции. Кроме того, российские военные также получают и распечатанные слова поддержки, которые россияне пишут в социальных сетях.