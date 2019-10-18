  • Восьмилетний мальчик из Электростали пожертвовал все свои накопления приюту для собак

    18 октября 2019, 19:50

    Елена Глущенкова, Мария Филиппова

    Мальчик с добрым сердцем. Так теперь называют Витю Смагина из Электростали. Он пожертвовал все накопленные деньги приюту для собак. О поступке, пусть восьмилетнего, но уже настоящего мужчины узнали и активисты социальных сетей. Они решили сделать Вите подарок.
    Восьмилетний мальчик из Электростали пожертвовал все свои накопления приюту для собак

    Витя Смагин отдал хвостатым все деньги, которые копил на мечту. Мальчик увлекается компьютерными играми и хотел сделать себе подарок на день рождения — стул для геймера. Но вместо него решил купить игрушки, корм и лекарства для обитателей ногинского приюта.

    О животных, которые оказались никому не нужны, Вите рассказала мамина подруга. Она — волонтер. Так мальчик твердо решил — кресло подождет. Мама поддержала.

    «Всегда всех кормил, всегда что-то выносил с самого раннего детства. На самом деле, животные добрее и лучше в каких-то случаях людей», — сказала Ирина Адаева, мама Вити.

    Витю уже испачкали благодарные Барбосы и Шарики. Но обойти нужно всех, чтобы никого не обидеть. Вокруг десятки историй о человеческом предательстве. Например, красавец Самурай. Его циничные хозяева как-то решили — пес больше не нужен.

    Добрый поступок Вити вдохновил ребят из его школы. Теперь всем классом проводят благотворительную акцию. Дети поразбивали копилки, и все содержимое теперь тратят на подарки пушистым.

    Витя и не думал, что у него будет такая дружная команда. И тем более — о славе. Но обо всем узнали неравнодушные. Так его история попала в интернет, пост разместили в областном новостном паблике.

    «И я решила оставить такой комментарий — больше подначивающий, что мы должны скинуться ему на стул. Всего по 100 рублей, сумма такая, доступная каждому. Да, меня поддержали больше 40 человек», — сказала Мария Кузнецова, волонтер.

    Деньги собрали всего за два часа. Мальчик еще не знает, зачем, а точнее, с чем приехала Мария. Через несколько секунд он своими глазами увидит — добро возвращается.

    Витя, как обычно, сдерживает эмоции, но как потом расскажет мама, дома — прыгал от радости. Скоро мальчик снова отправится в приют, уже вместе с одноклассниками, чтобы поделиться с четвероногими добром — во всех смыслах.