Восьмилетний мальчик из Электростали пожертвовал все свои накопления приюту для собак

Мальчик с добрым сердцем. Так теперь называют Витю Смагина из Электростали. Он пожертвовал все накопленные деньги приюту для собак. О поступке, пусть восьмилетнего, но уже настоящего мужчины узнали и активисты социальных сетей. Они решили сделать Вите подарок.

Витя Смагин отдал хвостатым все деньги, которые копил на мечту. Мальчик увлекается компьютерными играми и хотел сделать себе подарок на день рождения — стул для геймера. Но вместо него решил купить игрушки, корм и лекарства для обитателей ногинского приюта.

О животных, которые оказались никому не нужны, Вите рассказала мамина подруга. Она — волонтер. Так мальчик твердо решил — кресло подождет. Мама поддержала.

«Всегда всех кормил, всегда что-то выносил с самого раннего детства. На самом деле, животные добрее и лучше в каких-то случаях людей», — сказала Ирина Адаева, мама Вити.

Витю уже испачкали благодарные Барбосы и Шарики. Но обойти нужно всех, чтобы никого не обидеть. Вокруг десятки историй о человеческом предательстве. Например, красавец Самурай. Его циничные хозяева как-то решили — пес больше не нужен.

Добрый поступок Вити вдохновил ребят из его школы. Теперь всем классом проводят благотворительную акцию. Дети поразбивали копилки, и все содержимое теперь тратят на подарки пушистым.

Витя и не думал, что у него будет такая дружная команда. И тем более — о славе. Но обо всем узнали неравнодушные. Так его история попала в интернет, пост разместили в областном новостном паблике.

«И я решила оставить такой комментарий — больше подначивающий, что мы должны скинуться ему на стул. Всего по 100 рублей, сумма такая, доступная каждому. Да, меня поддержали больше 40 человек», — сказала Мария Кузнецова, волонтер.

Деньги собрали всего за два часа. Мальчик еще не знает, зачем, а точнее, с чем приехала Мария. Через несколько секунд он своими глазами увидит — добро возвращается.

Витя, как обычно, сдерживает эмоции, но как потом расскажет мама, дома — прыгал от радости. Скоро мальчик снова отправится в приют, уже вместе с одноклассниками, чтобы поделиться с четвероногими добром — во всех смыслах.