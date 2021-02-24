Полиция Пензы проверит посты восьмиклассницы на наличие экстремизма и призывов к свержению власти. Заявление на ученицу написало руководство школы, сообщило издание «7×7» со ссылкой на первого секретаря пензенского обкома КПРФ, депутата Законодательного собрания Георгия Камнева.

Он рассказал, что видел заявление от исполняющей обязанности директора школы № 66 Веры Махониной.

«С меня брали показания по этому заявлению в городском УМВД. Спрашивали, не давал ли я ей (школьнице — прим. ред.) указания по размещению этих постов», — рассказал депутат.

Восьмиклассница и активистка пензенского комсомола опубликовала у себя на страницу «ВКонтакте» посты и репосты из местной группы «Ленинский комсомол».

Администрация школы потребовала удалить посты с «политической информацией», а также вызвала в школу родителей. Школьница рассказала, что во время беседы с ней и ее матерью администрация школы заявила, будто подростками проще манипулировать — этим и занимается лидер комсомольцев Рогожкин.

«Говорили, что не надо мне интересоваться политикой, точнее — „интересуйся, но не лезь в нее“. И что „могла бы хотя бы о матери своей подумать“, так как она за меня отвечает. В итоге сказали, что „мы тебе ничего не указываем“, „можешь делать, как хочешь“», — процитировало издание слова школьницы.

Рогожкин уточнил, что восьмиклассницу вызывали в полицию и забрали у нее телефон. Школьница уже несколько дней находится без связи, когда ей вернут мобильный - пока не ясно.