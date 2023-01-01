Общество 01 января 2023, 15:26 Восьми миллионам россиян запретили выезжать за границу из-за долгов ФССП: число невыездных россиян достигло восьми миллионов freepik

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Число россиян, которые из-за долгов не могут выехать за пределы страны, к началу 2023 года достигло исторического максимума — восьми миллионов человек. Годом ранее невыездных россиян было вдвое меньше — 4,6 миллиона человек, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ФССП напомнили, что запрет на выезд должников за границу ввели 15 лет назад. Например, если 10 лет назад количество невыездных россиян составляло 300 тысяч человек, то в 2016 году показатели выросли до миллиона человек, в 2019 году — до 3,4 миллиона должников, а в декабре 2021-го уведомления об ограничении выезда из России получили 4,6 миллиона.

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Как уточнили в ведомстве, до 2008 года в основном запрещали выезжать за границу гражданам, уклоняющимся от оплаты алиментов, но сейчас ограничения действуют и на должников по кредитам и долгам по коммунальным платежам. При этом в 2021 году россияне вернули долги на сумму более 55,5 миллиарда рублей.

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Ранее стало известно, что житель Бурятии сменил фамилию, чтобы укрыться от долгов. Мужчина влез в долги на сумму 1,5 миллиона рублей. Однако судебные приставы вычислили должника и наложили арест на его машину. В результате мужчина покрыл все долги.