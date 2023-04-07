Общество 07 апреля 2023, 17:52 Воскресные и православные школы Петербурга увеличили число учеников

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В Петербурге на 15% выросло количество детей, которые занимаются в воскресных школах. Об этом «Невским новостям» рассказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

В настоящее время на территории Северной столицы в 233 воскресных школах и группах учится около пяти тысяч детей. Их возраст в основном варьируется от восьми до 11 лет. Кроме того, еще около двух тысяч взрослых посещают приходские занятия.

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«Около 100 приходов являются ведомственными храмами (в тюрьмах, воинских частях, вузах, больницах), где не может быть воскресной школы как таковой. Остальные приходы еще только строятся», — рассказала Наталья Родоманова.

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