Воскресная школа в скором времени откроется в Надыме

На территории Свято-Никольского храма в Надыме в скором времени появится воскресная школа. В здании обустроят классы, актовый зал, библиотеку, трапезную и рабочие кабинеты. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Недавно на объекте побывал глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Он встретился со служителями храма и строителями для того, чтобы обсудить ход строительства школы.

«Рабочие занимаются отделкой стен, потолков и полов. Завершаются работы по утеплению здания, а в тепловой узел заведены трубопроводы отопления. Обратил внимание коллег и на обустройство помещений — они должны быть не только функциональными, но и комфортными, уютными. Строительство планируем завершить к концу года», — написал в Telegram-канале Жаромских.

Он отметил, что каркас объекта уже готов, фасад здания утеплен влагостойкими плитами. Воскресная школа начала приобретать задуманный вид: есть крыша с куполом, крыльцо, пандус для маломобильных граждан, установлены окна и двери, постелены полы.