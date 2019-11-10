Воскресенье в Москве и Подмосковье будет теплым, но дождливым

По прогнозам синоптиков, днем в Москве будет от 10 до 12 градусов выше нуля. В некоторых районах Московской области столбик термометра может опуститься до семи градусов, максимально будет тоже +12. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью в Москве ожидается 6-8 градусов тепла. В Подмосковье — 3-8 градусов выше нуля. В темное время суток в столичном регионе осадков не ожидается.

Синоптики спрогнозировали москвичам «замечательную» неделю с потеплениями Подробнее

Атмосферное давление 10 ноября составит 753 миллиметров ртутного столба.

«В центральной России погода разная. В западной половине Центрального федерального округа под влиянием атмосферного фронта местами пройдут дожди, на остальной территории в области повышенного атмосферного давления преимущественно без осадков, в отдельных районах ветер усилится до 17 метров в секунду. Ночью и утром местами ожидается туман», — отметили в Гидрометцентре.