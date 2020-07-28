«Восходят к очень древним словам». Филолог развеял популярный миф о появлении мата

«В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне „мирные“ явления», — рассказал филолог.

Он привел пример, что одно из матерных слов является однокоренным со словом «хвоя» или «хворостина» — оба термина происходят из одного корня, который раньше обозначал палочку из хвои. По словам Осадчего, то, что мы не можем произносить сейчас, раньше было вполне допустимо говорить.

Филолог отметил, что процесс перехода слова из общеупотребимой лексики в табуированную очень сложно отследить. Но, по мнению Осадчего, наибольшую популярность мат приобрел после революции 1917 года.

«Наибольшее распространение, наибольшую популярность мат получил после революции 1917 года. Тогда говорить на литературном русском языке было не просто не модно, а даже в какой-то степени опасно. Своей речью человек мог выдать свою сословную принадлежность к дворянству или духовенству, а это считалось смертным приговором», — отметил Осадчий.

Ранее словарь Уэбстера выбрал слово 2019 года. Им оказалось местоимение «они». Редакторы рассказали, что сейчас это местоимение все чаще используется в отношении людей без привязки к гендеру.