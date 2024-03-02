Общество 02 марта 2024, 14:34 «Вошел в ту дверь». Джигурда встретился с военными в зоне СВО Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО и привез беспилотники РИА «Новости»

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Известный шоумен и актер Никита Джигурда посетил подразделение российской армии в зоне специальной операции в Донбассе и привез бойцам беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С подарками зашел! В ту вошел дверь, в ту!» — спародировал Джигурда певца Филиппа Киркорова, который таким образом извинялся за участие в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор».

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На встрече с военными Джигурда пел песни под гитару, читал авторские стихи, обсуждал последние новости, подписывал бойцам свои книги и интересовался жизнью военных на передовой.

В качестве гуманитарной помощи актер привез беспилотники и другие востребованные в военном быту вещи.

Джигурда не в первый раз посещает зону СВО. Летом прошлого года он привез гумпомощь военным на Угледарском направлении.