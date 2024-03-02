02 марта 2024, 14:34
«Вошел в ту дверь». Джигурда встретился с военными в зоне СВО
Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО и привез беспилотники
Известный шоумен и актер Никита Джигурда посетил подразделение российской армии в зоне специальной операции в Донбассе и привез бойцам беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило РИА «Новости».
«С подарками зашел! В ту вошел дверь, в ту!» — спародировал Джигурда певца Филиппа Киркорова, который таким образом извинялся за участие в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор».
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На встрече с военными Джигурда пел песни под гитару, читал авторские стихи, обсуждал последние новости, подписывал бойцам свои книги и интересовался жизнью военных на передовой.
В качестве гуманитарной помощи актер привез беспилотники и другие востребованные в военном быту вещи.
Джигурда не в первый раз посещает зону СВО. Летом прошлого года он привез гумпомощь военным на Угледарском направлении.
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