Общество 11 декабря 2023, 16:37 Восемьдесят жителей Ростова-на-Дону попали в травмпункты из-за гололеда Минздрав: 80 жителей Ростова-на-Дону пострадали из-за гололеда утром 11 декабря РИА «Новости»

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В травмпункты из-за гололеда утром 11 декабря обратились 80 жителей Ростова-на-Дону, рассказали в Минздраве региона. Об этом написало РИА «Новости».

«На 12:00 11 декабря в Ростове-на-Дону в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратились 80 человек, из них 17 детей», — информировал собеседник агентства.

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Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

Ледяная корка покрыла улицы Ростова-на-Дону этим утром. Из-за погоды также оказалось затруднено движение на некоторых участках трассы М-4 «Дон».

По данным мэрии, утром и ночью противогололедными материалами обработали более 600 объектов улично-дорожной сети, в том числе дорог категории «А» и «Б». Работы провели и на особо опасных участках: на 33 мостовых сооружениях и путепроводах, а также на спусках и подъемах. Ведется обработка тротуаров. В борьбе с гололедицей задействовали более 100 спецмашин и свыше 2,5 тысячи дворников.