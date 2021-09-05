Восемь регионов получат дополнительные миллионы на интернаты для инвалидов и пожилых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании в этом году строительства домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Деньги получат восемь регионов, сообщили в пресс-службе правительства.

Курская область получит 40,7 миллиона рублей на создание дома-интерната на 100 мест. В Ульяновскую область направят 74,2 миллиона рублей для завершения строительства нового корпуса интерната в 2022 году.

В Красноярском крае построят новый жилой корпус на 100 мест для дома-интерната Красноярска, на это выделено 127,7 миллиона рублей. Во Владимирскую область для досрочного строительства интерната в Гусь-Хрустальном направят 40 миллионов рублей.

Башкирия получит 620,5 миллиона рублей на расширение республиканского геронтологического центра «Именлек». Дополнительное финансирование строительства соцучреждений для Мордовии составит 672 миллиона рублей, в Хакасию направят 350 миллионов рублей, 260 миллионов рублей — в Астраханскую область.

Работа ведется в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан», пояснили в пресс-службе кабмина.