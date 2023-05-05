Общество 05 мая 2023, 15:33 Восемь новых модельных библиотек появятся в Нижегородской области

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился выделить из областного бюджета 60 миллионов рублей на открытие восьми дополнительных модельных библиотек. Об этом сообщило ИА «Время Н».

По его словам, Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству модельных библиотек.

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«В модельных библиотеках собираются и представители старшего поколения, и молодежь. Там есть для этого все необходимые возможности. Обязательно продолжим эту работу», — добавил Никитин.

Из федерального бюджета на переоборудование библиотек власти направили 35 миллионов рублей.