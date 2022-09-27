Восемь молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве | 360°

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Восемь молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в беседе с ИА НСН, что в Москве после ремонта начали работу восемь молочно-раздаточных пунктов.

Она отметила, что все кухни выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками.

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«После обновления мы открыли еще восемь молочных кухонь: четыре — на востоке столицы, два пункта — в Юго-Западном административном округе, а также по одному в СЗАО и ЮВАО. Таким образом, на сегодня обновили уже 13 пунктов — более половины из запланированных в этом году. Все молочные кухни выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому московскому стандарту», — добавила Ракова.

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Горожане могут заказать питание на молочной кухне через портал mos.ru. Им предлагается выбирать место выдачи и дни посещения пункта, а также предоставляется информация об объеме выдаваемой продукции.

Получить услугу могут льготополучатели, прикрепленные к поликлинике или женской консультации, имеющие постоянную регистрацию в Москве и выданный в столице действующий или временный полис ОМС.

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