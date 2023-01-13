13 января 2023, 15:10
Восемь многоквартирных домов для переселенцев и детей-сирот построят в Пензе в 2024 году
Строительство восьми многоквартирных домов планируется завершить в 2024 году в микрорайоне Заря в городе Пензе. Они будут предназначены для детей-сирот и переселенцев, сообщил сайт «Пенза-пресс».
Возведение домов реализуется благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».
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Отмечается, что кроме строительства серии многоквартирных жилых домов, в микрорайоне также планируется возведение образовательной школы на 1100 мест. Учреждение откроет свои двери уже в следующем году.
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